Борусія Д та Реал першого червня зіграють у фіналі ЛЧ 2023/24. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Фінальний матч Ліги чемпіонів Борусія Д – Реал буде зіграний у суботу, 1 червня, на стадіоні Вемблі в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Головним арбітром буде рефері зі Словенії Славко Вінчіч.

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Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який і покаже поєдинок Борусія Д – Реал онлайн. О 20:30 там же стартує передматчева студія. Прокоментує зустріч Віталій Волочай та Вадим Січко. Трансляція буде доступна і жестовою мовою. Текстову онлайн-трансляцію фіналу ЛЧ проведе "Футбол 24".

Німецька команда втретє у своїй історії вийшла у фіналі Ліги чемпіонів (два попередні – 1997 та 2013 роки). Дортмундці виграли групу з ПСЖ, Міланом та Ньюкаслом. Борусія на чолі з Едіном Терзічем у плей-офф перемогла ПСВ, Атлетіко та парижан.

Реал – рекордсмен за перемогами на турнірі. Мадридці 14 разів вигравали Лігу чемпіонів. Команда Карло Анчелотті фінішувала першою у своїй групі, де грали також Наполі, Брага та Уніон Берлін. В плей-офф "вершкові" розібралися з РБ Лейпцигом, Манчестер Сіті та Баварією. Варто зауважити, що у складі Реала виступає український воротар Андрій Лунін.

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