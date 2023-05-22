Чернігівський клуб доєднався до флешмобу звернень до Барселони, яка забула про цинічну війну, розпочату росіянами в Україні.

"Чекаємо Барселону на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати уболівальників країни-терориста під звуки повітряної тривоги та гуркіт ракетних розривів.

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У вас буде можливість подивитися в очі тисячам родин, які втратили свої домівки, своїх рідних і близьких. А свій наступний домашній матч пропонуємо зіграти на нашому стадіоні, ваші друзі окупанти як раз "підготували" його для гри", – йдеться в дописі на Facebook-сторінці Десни.

Нагадаємо, що гравці Барселони Серхі Роберто та Алехандро Бальде записали відеозвернення до російських вболівальників за "підтримку і енергію". Це вже не вперше, коли в Європі забували про кровожерливий напад росіян на Україну – раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.

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