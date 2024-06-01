"Сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Спорт та фізична активність – одна з важливих складових розвитку дітей, а сьогодні – ще й спосіб відволіктись від українських реалій та краще справлятись зі стресом.

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До дня захисту дітей на один день наші соцмережі змінюють головне зображення на малюнок вихованця нашої школи – 13-річного Максима Кузя. Він уже 7 років займається футболом, а малювання допомагає йому розслабитись після матчів", – повідомила прес-служба клубу.

Нагадаємо, Карпати гарантували собі повернення в еліту українського футболу. Команда Мирона Маркевича фінішувала другою у чемпіонській групі Першої ліги, віддавши титул Інгульцю в останньому турі.

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