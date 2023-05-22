"Шахтер выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков Барселоны Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.

Левандовски отреагировал на благодарность игроков Барселоны фанатам из России: "Получилось очень плохо"

Второй год на территории Украины продолжается кровавое военное вторжение со стороны Российской Федерации, которому нет оправдания. Жертвами этой войны стали тысячи украинцев, разрушены десятки городов, миллионы людей потеряли свои дома и стали беженцами. Весь мир объединился в поддержке Украины и украинского народа и осудил вторжение.

Ежедневно мы делаем все, чтобы приблизить победу Украины и защитить европейские ценности свободы и демократии. Особую помощь Украине оказывает польский народ: в частности, свою солидарность с украинцами неоднократно демонстрировал капитан национальной сборной Польши и нападающий каталонцев Роберт Левандовски. И в это время мы видим, как футболисты Барселоны обращаются к россиянам, выражая им свою благодарность и поддержку. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком.

Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и искалеченных судеб людей. Надеемся, Барселона осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, в это время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

К слову, скандальную благодарность оккупантам, кроме Шахтера, осудили также Динамо, Десна, Рух, Заря, СК Днепр-1, Минай, Металайст 1925, а также украинское фан-сообщество Барселоны.

"Это идея, концепция и реализация Ла Лиги": украинский комментатор – о скандале с благодарностью россиянам от Барселоны