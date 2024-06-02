МЛС

Інтер Маямі – Сент-Луїс Сіті – 3:3

Голи: Мессі, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 – Деркін, 15, Вассілев, 41, Суарес, 68 (аг)

Деркін "розмочив" рахунок ефектним ударом з лінії напівкола, але Мессі відповів красою у схожому стилі. Незабаром Інтер пропустив від свого колишнього гравця – Індіани Вассілева. Кривцов не зміг накрити суперника, а Коллендер пустив у ближній кут. Українця знімуть вже у перерві...

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На авансцену вийшов Луїс Суарес. У компенсований час "Ель Пістолеро" зробив рахунок 2:2, але після відпочинку випадково зрізав м'яч у власні ворота. Наприкінці матчу врятувати бодай нічию вдалося іншій легенді Барселони. 35-річний Альба прилетів виконувати роль центрфорварда і встановив фінальні 3:3.

Інтер набрав усього очко у останніх 2 турах МЛС і дає шанс суперникам наблизитися. Наразі "чаплі" залишаються на вершині таблиці Східної конференції.

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