"Чемпіони Європи. 15", – коротко написав український кіпер в Instagram, порахувавши оновлену кількість "вухатих" у музеї Реала. У коментарях його вітають Зінченко, Беллінгем та багато інших відомих гравців.

Лунін перевершив Шевченка та Зінченка завдяки черговому тріумфу Реала в Лізі чемпіонів

Лунін просидів фінал у запасі, але важко переоцінити його внесок у тріумф мадридців. Андрій провів 8 матчів у нинішньому розіграші ЛЧ, пропустив 10 м'ячів і двічі зберігав ворота "сухими". Головний хайлайт – два сейви у серії післяматчевих пенальті півфіналу проти Ман Сіті.

Нагадаємо, чинний контракт Луніна з Реалом завершується влітку 2025-го. Українець на роздоріжжі – шукати щастя в іншому місці чи продовжити угоду і спробувати кинути виклик монструозному Тібо Куртуа.

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