"Кожна ліга, коли продає права на трансляції, намагається заробити як можна більше грошей. Тому права завжди продаються пакетом з різними надбавками. До прикладу, це може бути можливість взяти інтерв‘ю у деяких гравців, акредитації на стадіони для журналістів транслятора, можливість включення зі стадіону, відеоролики, огляди туру, і інші речі.

Лєвандовскі відреагував на подяку гравців Барселони фанатам з Росії: "Вийшло дуже погано"

Досить часто різні ліги роблять контент, для якихось країн, тому ви могли бачити ролики з гравцями різних ліг, які говорять "Дивись нас на МEGOGO" чи на Полсаті Спорт. Це зобов’язання, яке ліга накладає на гравців. Таке саме зобов’язання ліги зазвичай накладають на гравців команди чемпіона, які мають на камеру подякувати сотні країн, де їх транслюють, кожному гравцеві випадає по 5-6 країн, приїжджають оператори з Ла Ліги, і знімають умовного Ансу Фаті який дякує фанатам з Перу, Гвінеї, Малайзії, Данії і Колумбії.

Панам Бальде і Роберто не пощастило. Їм випала терористична країна. Я в жодному випадку не виправдовую гравців. Вони два футболісти, що зазвичай рідко співпадає з високими інтелектуальними здібностями, але ну вони ж грають з Лєвандовскі. І інтернет певно читають, і мали повне право відмовитися. Але ми не тих кенселимо. Не гравці це записали, бо їм захотілося. Не Барса це записала, бо їм хотілося, і виклала це у свої соцмережі.

Це ідея, концепція і реалізація Ла Ліги. Ла Ліги, яка отримує купу бабла від напівдержавної платформи ОККО з Росії, величезну купу бабла. Від Ла Ліги, яка без проблем продає рекламу на щитах стадіонів не одній, а трьом різним букмекерським конторам і валить цей сигнал на всю Східну Європу. Ла Лізі, яка і не думала виходити з цього ринку, як це зробила АПЛ. Зате український прапорець біля результату матчі повісили. Ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Клоуни", – зазначив Волочай у власному Telegram-каналі.

Сосьєдад переміг Барселону – баски покарали чемпіона за підтримку росіян, зіпсувавши святкову вечірку на Камп Ноу