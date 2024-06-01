Дортмундська Борусія зустрічається з мадридським Реалом у вирішальному матчі Ліги чемпіонів-2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Дортмунд – Реал Мадрид стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO з коментарями Віталія Волочая та Вадима Скічка. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR проводить текстову онлайн-трансляцію гри і знайомить зі складами команд.

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Андрій Лунін витягнув Реал у фінал Ліги чемпіонів, зробивши 9 сейвів проти Лейпцига, вигравши серію пенальті в Манчестер Сіті та якісно відігравши проти Баварії. Але після відновлення основним голкіпером знову став Тібо Куртуа. Він і виходить з перших хвилин на фінал.

Борусія – явний андердог протистояння на Вемблі. Дортмунд виграв "групу смерті", а потім у плей-офф пройшов ПСВ, Атлетіко та ПСЖ. Це перший фінал ЛЧ для команди з часів Клоппа. У 2013-му Борусія також у Лондоні програла трофей Баварії.

Стартові склади команд

Склад Борусії буде згодом...

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Беллінгем – Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Кепа, Мілітао, Алаба, Модріч, Хоселу, Васкес, Чуамені, Себальйос, Гарсія, Браїм, Гюлер.

Борусія Дортмунд – Реал Мадрид: анонс фіналу Ліги чемпіонів