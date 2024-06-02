Лівий берег у рамках другого матчу плей-офф за УПЛ приймає Оболонь. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Представникам Першої ліги у цьогорічному плей-офф давали мінімум шансів. Аутсайдери УПЛ вважалися занадто сильними, однак четверта команда ПФЛ – Епіцентр – зумів здивувати публіку, видавши класну гру з Вересом. Після цього очікувалось, що Лівий берег тим паче здатний створити проблеми Оболоні.

Втім, дербі спальних районів Києва (або ж дербі столичного правобережжя й лівобережжя) не змогло підтримати заданий рівень. Підопічні Віталія Первака створили всього півтора моменти, та і ті після стандартів. Хоча Рибці все ж довелося погеройствувати.

У "пивоварів" теж пригадуються тільки різноманітні кутові та дальні удари – власне, після корнера вони й забили єдиний гол у зустрічі.

Перемога Оболоні була заслуженою. По-перше, "зелено-білі" змогли затягнути матч у звичне до себе русло, влаштувавши битву антифутболів. Було багато боротьби, фолів, біганини, а моменти виникали тільки час від часу. У такому режимі навіть представникам УПЛ тягатись з "пивоварами" важко, а Лівий берег просто не мав шансів.

По-друге, підопічні Валерія Іващенка за такого футболу створили 5-6 гольових нагод. Причому ближче до фіналу зустрічі команда загострювала значно частіше – взнаки дається неможливість команд ПФЛ витримувати інтенсивність УПЛ. Тим паче, без можливості якісно підсилювати склад.

У Лівого берега ще й травмувався Іван Когут, причому на самому початку першого матчу. Інших втрат у колективів немає.

Орієнтовні склади на матч Лівий берег – Оболонь

Лівий берег: Механів – Астахов, Слотюк, Самар, Сіддні – Співаков – М. Когут, Дедух, Синиця, Войцеховський – Сухоручко

Оболонь: Рибко – Грисьо, Карась, Дубко, Осман – Мединський, Черненко, Мороз, Груша – Краснопір, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Попри явну перевагу Оболоні в першій зустрічі, відправляти "пивоварів" назад в УПЛ зарано. По-перше, перевага в рахунку залишається мінімальною. По-друге, команда Валерія Іващенка останнім часом не вражала.

У крайніх трьох турах в еліті вони розписали нулі з Рухом, після чого поступилися Ворсклі й Олександрії – в обох випадках у ворота киян забивали по три голи. Навряд чи Лівий берег здатний відвантажити стільки ж, але відігратись з 1:0 підопічним Віталія Первака точно до снаги.

І все одно у представника ПФЛ віриться менше – ставимо на прохід Оболоні.

Верес – Епіцентр: анонс матчу-відповіді плей-офф за УПЛ