"Біло-сині" не змогли оминути резонансний відеоролик від гравців Барселони, які записали звернення до російських вболівальників.

"Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК Барселона переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті Росії", – йдеться в дописі на сторінці Динамо у Facebook.

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Кияни прикріпили до посту один із зруйнованих стадіонів, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Динамо не єдиний український клуб, який відреагував на резонансне звернення – раніше це зробили Карпати та Шахтар.

Нагадаємо, що гравці Барселони Серхі Роберто та Алехандро Бальде записали відеозвернення до російських вболівальників за "підтримку і енергію". Це вже не вперше, коли в Європі забували про кровожерливий напад росіян на Україну – раніше Лучано Спаллетті й Андре Віллаш-Боаш вітали Зеніт із чемпіонством.

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