Головний Оскар клубного футболу знайшов нового володаря. Реал очікувано везе додому свій 15-й Кубок чемпіонів. Кращого завершення епохи Тоні Крооса у Мадриді просто не існувало. Анчелотті став тренером №1 в історії турніру, а Лунін – єдиним українцем, якому підкорилася вже друга ЛЧ. Шахтар потирає руки, очікуючи гарантованої участі в груповому турнірі наступного сезону. І лише Дортмунд у печалі: друга поспіль поразка у фіналі на Вемблі. Марко Ройс таки залишився без першого масштабного трофею у кар'єрі.

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Проте німецькому клубу не повинно бути соромно. Команді Терзіча вдалося здивувати зі знаком "плюс" – більшу частину поєдинку саме вона диктувала гру. Чогось такого від Борусії очікував коментатор Ігор Бойко, про що написав у своєму тг-каналі "Противний голос".

Вболівав за БД і Дмитро Москаленко, знаменитий журналіст та архіваріус із Дніпра.

Головний "Бомбардир" країни Роман Бебех підсумував результат без зайвого ентузіазму.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко, м'яко кажучи, не в захваті.

Легендарний Олександр Сидоренко (Фоззі) відверто шкодує Борусію. Разом з тим радіє за Луніна, проте підкреслює, що його уболівальницький ентузіазм суттєво притуплює війна.

Але симпатиків Реала виявилось більше. Зокрема журналістка Футбол 24 Ольга Любушкіна підтримувала милий своєму серцю французький десант.

Віддає належне бельгійському майстру у рукавичках і Андрій Твердохліб, головний редактор Чемпіона.

Андрій Бондар, наш відомий поет, публіцист і перекладач, узагалі вважає: "Добре, що стояв не Лунін".

Журналіст Олексій Рижков стверджує, мовляв, правильним шляхом йдете, товариші.

Ігор Ковалевич, колишній президент легендарного бориспільського Борисфена, відзначає внесок Луніна і починає сумувати за Кроосом.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко – категоричний.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло захоплений обома командами.

Ну а Юрій Шевченко (тг-канал Джанлука Лападула) нагадує простий і водночас геніальний секрет успіху видатного Карлетто.

Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши Борусію – провальний тайм Анчелотті, Куртуа залишив Дортмунд з носом