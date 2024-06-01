Український форвард Брюгге Роман Яремчук, який минулий сезон провів у Валенсії, може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Трабзонспор має серйозний прогрес у переговорах з Романом Яремчуком, повідомляє Fanatik. Окрім того, боси турецької команди досягли принципової згоди з Брюгге щодо суми трансферу 28-річного українця.

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За інформацією джерела, Трабзонспор хоче якнайшвидше завершити перехід, щоб український форвард вже був у команді на момент старту передсезонної підготовки. Як наслідок, керівництво "бордово-синіх" відправило своїх представників до Бельгії, аби прискорити переговори з Брюгге.

Зазначається, що у трансфері Яремчука особисто зацікавлений головний тренер Трабзонспора Абдула Авджі. Він вже провів відеорозмову з Романом, який позитивно оцінив такий варіант продовження кар'єри.

Нагадаємо, Яремчук обійшовся Брюгге в 17 млн євро, ставши рекордним трансфером клубу. Українець не зумів закріпитись у стартовому складі бельгійців і був орендований Валенсією (4 голи у 29-ти матчах). "Кажани" відмовились продовжувати співпрацю з Романом через велику зарплатню, більшу частину якої покривав Брюгге.

До слова, контракт Яремчука з бельгійцями розрахований до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

Трабзонспор за підсумками сезону завоював бронзові медалі турецької Суперліги і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

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