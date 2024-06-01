Явний фаворит проти явного аутсайдера – фінал Ліги чемпіонів не обіцяв великої інтриги. Реал за останнє десятиліття п'ять разів вигравав "вухатого", а Борусія одинадцять років не була у фіналі. Між Вемблі-2013 і Вемблі-2024 багато паралелей для Дортмунда: перемога в "групі смерті", камбеки проти іспанців у плей-офф.

Борусія Дортмунд – Реал Мадрид: відео голів і огляд фіналу Ліги чемпіонів

Борусія вже стрибнула вище голови, опинившись у фіналі. У цьому сезоні Бундесліги "чорно-жовті" були п'ятою командою і за результатами, і за якістю гри. Стало краще лише взимку, коли штаб Едіна Терзіча поповнили Нурі Шахін і Свен Бендер. У півфіналах Ліги чемпіонів з ПСЖ усміхнулась удача – 6 разів м'яч прилітав у каркас.

А для Реала здолати весь шлях в ЛЧ – звична справа. Карло Анчелотті спокійно пройшов сезон і з запасом взяв Прімеру, одночасно перебудувавши команду. Жодні травми не завадили. І навіть везіння сприймається частиною мадридського плану. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про черговий тріумф Реала.

Несподіваний перший тайм на користь Дортмунда

Реал провалив перший тайм. Здавалося, дортмундці мають нервувати, але вони вийшли зарядженими на кожен епізод. А мадридські суперзірки виглядали в'яло та розгублено. Кроос помилявся в простих ситуаціях, Камавінга не допрацьовував. Центр поля регулярно провалювався, між лініями виникали величезні зони – там творив Брандт, туди вривався Забітцер.

Борусія буквально домінувала до перерви – 8:2 за ударами, 1.68xG на 0.09xG. Німецька команда створювала моменти двома способами: швидкі атаки або закидання від центрбеків. Хуммельс і Шлоттербек майстри дальніх передач. Матс шикарним пасом у розріз вивів Адеємі сам на сам (той не зумів обіграти Куртуа). Ніко знайшов попереду Фюлькруга – форвард скинув під удар Брандту.

Партнери регулярно використовували швидкість Адеємі. На жаль, Каріму ніяк не вдавалося ефективно розпорядитися м'ячем. Після тонкого пасу Брандта він загнав себе в гострий кут і пробив у Куртуа. Деякі атаки навіть мали другий темп. Санчо та Рюерсон знову прорвали фланг, пробити не вдалося, але Маатсен виграв підбирання та викотив Фюлькругу – стійка!

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Кроос стандартами ефектно попрощався

У першому таймі Реал не запропонував нічого, крім дуелі Вінісіуса з Рюерсоном. Бразилець 8 разів вдало пішов у дриблінг, але там страхував професор Хуммельс. Відразу по перерві "вершкові" почали нарешті бити по воротах. Щоправда, зі стандартів: Кроос підкрутив у дев'ятку зі штрафного (Кобель на місці), а Карвахаль головою пробив над поперечиною з кутового.

Саме так Мадрид і знайшов переможний гол. Віні заробив кутовий – Кроос подав, а Карвахаль виграв повітря та головою загнав м'яч у сітку. Ну, а далі Реал відчув впевненість і вже захопив ініціативу. Кобель своїми сейвами якийсь час ще потримав Борусію в грі, але другий гол зняв усі питання. Маатсен помилився пасом на Беллінгема, той віддав Вінісіусу, а бразилець закріпив перевагу.

У Віні все попереду, а Кроос завершує кар'єру. Останній матч за Реал вийшов для німця неоднозначним. Він дуже слабко відіграв до перерви, але все одно знайшов спосіб показати майстерність. Стандарти Тоні оживили Реал і зробили результат. Прямі удари зі штрафних потягнув голкіпер, але чіткі подачі на Карвахаля та Начо перетворилися в найкращі моменти Реала. Прощання на стилі.

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Куртуа виправдав ставку на себе

Андрій Лунін витягнув Реал у фінал Ліги чемпіонів: 9 сейвів проти Лейпцига, виграна серія пенальті в Манчестер Сіті, якісні перфоманси проти Баварії. Провів чудовий сезон, скористався шансом (травмами Куртуа), виграв конкуренцію в Кепи, отримав визнання від фанів. Словом, заслужив зіграти за трофей.

Але після відновлення основним голкіпером Реала знову став Тібо Куртуа. Він провів кілька хороших матчів у чемпіонаті та вийшов з перших хвилин на фінал ЛЧ. Роботи у бельгійця вистачало. І на лінії воріт, і на виходах.

Вже на старті двічі довелося зупиняти Адеємі під час виходу сам на сам – Тібо відпрацював ідеально. Лінива оборона Мадрида дозволяла удари, однак Куртуа завадив забити Забітцеру та Фюлькругу.

0 - Thibaut Courtois' two UEFA Champions League finals for Real Madrid (v Liverpool in 2022 and Borussia Dortmund in 2024):



12 shots on target faced

12 saves

3.4 xG on target faced

0 goals conceded



Priceless. #UCLfinal pic.twitter.com/zFx484mgLI — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2024

Беллінгем залишився в тіні Вінісіуса

Центральною фігурою перед битвою на Вемблі був Джуд Беллінгем. Англієць минулого літа переїхав з Дортмунда в Мадрид і миттєво став суперзіркою королівського клубу. Сезон 20-річного Джуда гідний "Золотого м'яча" – 23 голи за 41 матч у всіх турнірах. А тут ще й головний поєдинок року на батьківщині.

З допомогою Джуда можна легко показати прірву між фіналістами. Борусія втратила найкращого гравця (і другого найкращого в особі Геррейро), який робив на полі все – від підкатів до голів. Команда ослабла. У Реалі Джуд отримав більше свободи та мотивації, став ще сильнішим і змусив забути про відхід самого Бензема.

У фіналі Джуд не засяяв. Спершу розгублено ходив по полю, як і вся команда, а потім не використав два напівшанси забити: не пішов до кінця на Кобеля, не встиг пробити до блоку. Так, є формальний асист, але там все зробив Вінісіус. Якщо після такого фіналу висувати претендента на "Золотий м'яч" від Реала, то це буде Віні.

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