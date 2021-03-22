Хавбек Манчестер Юнайтед Фред поповнив список гравців, які постраждали від гніву расистів.

Хейтери засипали Instagram екс-хавбека Шахтаря емодзі з мавпою та расистськими образами, повідомляє Sky Sports.

"Ти довбана мавпа, і ти це знаєш": гравець Рейнджерс озвучив шокуючі деталі расистського скандалу в Лізі Європи

Вибух стався після вильоту Манчестер Юнайтед з Кубка Англії. Фред припустився грубої помилки, яка дозволила Лестеру відкрити рахунок у переможному матчі (3:1). Розлючені фанати зробили з бразильця цапа-відбувайла і явно перейшли межу. Манчестер Юнайтед підтримав гравця і вкотре підкреслив свою нетерпимість до будь-яких проявів расизму.

Нагадаємо, раніше від неадекватних фанатів страждали інші футболісти Манчестер Юнайтед – Туанзебе, Рашфорд та Марсьяль.

Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?