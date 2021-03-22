Хейтеры засыпали Instagram экс-хавбека Шахтера емодзи с обезьяной и расистскими оскорблениями, сообщает Sky Sports.

"Ты гребанная обезьяна, и ты это знаешь": игрок Рейнджерс озвучил шокирующие детали расистского скандала в Лиге Европы

Взрыв произошел после вылета Манчестер Юнайтед из Кубка Англии. Фред допустил грубую ошибку, которая позволила Лестеру открыть счет в победном матче (3:1). Разъяренные фанаты сделали бразильца козлом отпущения и явно перешли границу. Манчестер Юнайтед поддержал игрока и еще раз подчеркнул свою нетерпимость к любым проявлениям расизма.

Напомним, раньше от неадекватных фанатов страдали другие футболисты Манчестер Юнайтед – Туанзебе, Рашфорд и Марсьяль.

Традиція, олігархи та народне визнання: чому неонацизм на українських стадіонах залишиться непереможним?