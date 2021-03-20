"У футболі немає місця расизму або будь-якій формі упередження. З літа багато з нас вставали на коліно в знак солідарності з тими, хто втратив життя в результаті насильства на расовому підґрунтті. Якщо УЄФА щиро хоче "показати червону картку расизму", то потрібно дотримуватися підходу абсолютної нетерпимості до такої поведінки. Як гравець я не очікую, що мені доведеться терпіти образи на полі та за його межами у 2021 році.

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Підступні расистські образи з боку Кудели мали місце на міжнародній арені, і бездіяльність УЄФА буде розглядатися як дозвіл расизму. Під час матчу Кудела сперечався з гравцем Рейнджерс, і я спробував втрутитися, але Кудела сказав мені закрити рота, а потім додав: "Секундочку, мій друже".

Потім він підійшов до мене, прикриваючи рукою свої вуста, нахилився до мого вуха і вимовив: "Ти довбана мавпа, ти знаєш, що це так". Я був шокований і наляканий, почувши таке від професіонального футболіста", – поділився Камара у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, наставник Рейнджерс Стівен Джеррард звинуватив Куделу у расизмі на адресу його підопічного Глена Камара. У свою чергу, Славія спростувала звинувачення, та повідомила, що гравець Рейнджерс побив чеха після матчу. Окрім цього, поєдинок Ліги Європи запам'ятався грубістю з боку шотландців, які отримали дві червоні картки. Брудна гра суперника не завадила чехам впевнено обіграти Рейнджерс (2:0) та вийти до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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