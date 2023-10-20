Футбольна асоціація Англії (FA) намагається прислухатися до гравців і тренерів, які скаржаться на занадто щільний календар ігор.

FA розглядає варіант зі скасуванням перегравань у третьому і четвертому раунді Кубка Англії. Також півфінальна стадія може бути скорочена з двох до одного матчу, а зустрічі п'ятого раунду зможуть проводитися тільки у вихідні. Про це інформує ВВС.

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Розгляд цих змін продиктовано календарем і збільшенням єврокубкових матчів у найближчому майбутньому – вже наступного сезону кількість учасників Ліги чемпіонів зросте до 36. Наразі не відомо, коли ці зміни набудуть чинності, якщо їх ухвалять. Зараз січневі та квітневі слоти в середині тижня передбачають перегравання Кубка Англії та фінал Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, що FA скасувала перегравання п'ятого раунду Кубка Англії починаючи з сезону 2017/18. У минулому розіграші турніру в третьому і четвертому раунді було зафіксовано шість перегравань. Поточна угода між FA і телемовниками розрахована до 2025 року – до цього часу формат турніру навряд чи буде змінено.

Раніше головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола і капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк скаржилися на календар матчів, стверджуючи, що футбол отримав кількість, але втратив у якості.

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