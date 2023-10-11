Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк став жертвою діпфейка. З його зображенням і голосом було змонтовано рекламне відео з рекламою для сайту нелегального онлайн-казино. Як інформує Casino Nieuws, у ролику стверджується, що жителі Нідерландів зможуть легко заробити гроші.

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Насправді ж капітан Ліверпуля не брав участі у зйомках подібної реклами. Голос захисника було накладено на цитати з його інтерв'ю журналу GQ за допомогою штучного інтелекту.

Повідомляється, що Вірджил звернувся до своїх юристів. Вони разом роздумують над подальшими кроками для притягнення винних у діпфейку до відповідальності. Визначити автора ролика поки що неможливо.

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