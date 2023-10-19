Наші в дербі АПЛ

Ліверпуль – Евертон

21 жовтня, 14:30. Ліверпуль, Анфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Ліверпуль лише раз програв у цьому чемпіонаті, та й там не обійшлося без грубої помилки суддів. Юрген Клопп йде серед лідерів і планує поборотися за титул. Евертон на дні таблиці, однак гра "ірисок" значно приємніша, ніж результати. За показниками xG синій Мерсисайд поступається лише топам.

Салах публічно висловився на підтримку Палестини і став героєм всього мусульманського світу. Але чи зуміє він перемкнутися на футбол? Проти нього вийде майстер гри один в один – Віталій Миколенко. Рік тому українець зупинив Мохамеда, а Евертон відібрав очки в принципового суперника.

Манчестер Сіті – Брайтон

21 жовтня, 17:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Де Дзербі "наш" лише почасти, але пропустити його дуель з Гвардіолою просто неможливо. Пеп стабільно засипає італійця компліментами найвищого калібру, а той їх виправдовує. Окремі провали, як з Астон Віллою чи Вест Хемом, трапляються, проте Брайтон все одно вражає красивим футболом.

Манчестер Сіті перед перервою на матчі збірних програв у двох турах поспіль – аномалія для Гвардіоли. Такий наслідок дискваліфікації незамінного Родрі. А Холанд без де Брюйне не показує звичний рівень результативності. Матч обов'язковий до перегляду, якщо не в прямому етері – тоді в запису.

Челсі – Арсенал

21 жовтня, 19:30. Лондон, Стамфорд Брідж

Трансляція лише на платформі Setanta Sports

Зінченко зробив заголовки, жартівливо пригрозивши Мудрику "відірваними яйцями", якщо той в суботу повторить красу з матчу проти Мальти. Українці підходять до лондонського дербі в хорошому настрої. Олександр набрав чемпіонський графік з Арсеналом і навіть прибив Ман Сіті.

Михайла нарешті прорвало – у жовтні він забив дебютні офіційні голи і за Челсі, і за збірну. Це додасть йому впевненості та спокою. Можливо, вдасться позбутися метушливості. У такій формі Мудрик претендує на стартовий склад "синіх" і стане серйозною загрозою партнерам Зінченка.

Маліновський вдома та скандали

Аталанта – Дженоа

22 жовтня, 19:00. Бергамо, Гевісс Стедіум

Трансляція на платформі MEGOGO

Маліновський повертається у Бергамо, де заявив про себе дальніми ударами на всю Італію. У Дженоа вийти на попередній рівень поки що не вдається, результативних дій ще не було. Але в останніх матчах Руслан хоча б почав отримувати ігрову практику.

Мілан – Ювентус

22 жовтня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Трансляція на платформі MEGOGO

Тема №1 в Італії – скандал зі ставками футболістів. Ювентус і Мілан також зачепило. Очний матч може змістити акценти, адже зустрічаються перша та третя команди Серії А. Тотально перебудований Мілан лише раз за вісім турів втратив очки, а Ювентус відшукав загублене вміння вигризати перемоги з блідою грою.

Українці в боротьбі за лідерство

Севілья – Реал

21 жовтня, 19:30. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Трансляція на платформі MEGOGO

Жирона – Альмерія

22 жовтня, 17:15. Жирона, Монтіліві

Трансляція на платформі MEGOGO

Барселона – Атлетік

22 жовтня, 22:00. Барселона, Олімпіко

Трансляція на платформі MEGOGO

Жирона з Довбиком і Циганковим несподівано вписалася в боротьбу за лідерство Прімери. Розгром від Реала опустив каталонців на землю, але вони продовжили перемагати. Віктор вже тренується після травми, тому обидва гравці збірної України можуть допомогти команді.

Жирона має шанс закріпитися на другому місці, адже зустрічається з абсолютним аутсайдером Альмерією, тоді як Барселона гратиме важкий поєдинок з Атлетіком. На втрати Реала годі сподіватися: Беллінгем демонструє неймовірний клас, а в суперниках – Севілья з новим тренером.