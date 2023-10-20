Футбольная ассоциация Англии (FA) старается прислушиваться к игрокам и тренерам, которые жалуются на слишком плотный календарь игр.

FA рассматривает вариант с отменой переигровок в третьем и четвёртом раунде Кубка Англии. Также полуфинальная стадия может быть сокращена с двух до одного матча, а встречи пятого раунда смогут проводиться только по выходным. Об этом информирует ВВС.

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Рассмотрение этих изменений продиктованы календарём и увеличением еврокубковых матчей в ближайшем будущем - уже в следующем сезоне количество участников Лиги чемпионов возрастёт до 36. На данный момент не известно, когда эти изменения вступят в силу, если их примут. Сейчас январские и апрельские слоты в середине недели предусматривают переигровки Кубка Англии и финал Кубка английской лиги.

Напомним, что FA упразднила переигровки пятого раунда Кубка Англии начиная с сезона 2017/18. В прошлом розыгрыше турнира в третьем и четвёртом раунде было зафиксировано шесть переигровок. Текущее соглашение между FA и телевещателями рассчитано до 2025 года – до этого времени формат турнира вряд ли будет изменён.

Ранее главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола и капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк пожаловались на календарь матчей, утверждая, что футбол получил количество, но потерял в качестве.

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