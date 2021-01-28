Як відомо, Едін Джеко посварився з Паулу Фонсекою після фіаско в 1/8 фіналу Кубка Італії проти Спеції. Гості виграли 4:2, але згодом римляни отримали технічну поразку 0:3 через перевищення ліміту замін – їх Фонсека здійснив 6 при 5-ти дозволених. Виліт обурив Джеко, який після поєдинку поспілкувався з тренером на підвищених тонах, не особливо добираючи слів.

Боснієць був відсторонений від тренувань у загальній групі та пропустив поєдинок зі Спецією в чемпіонаті (офіційна причина – травма). Схоже, точка неповернення пройдена – все йде до того, що у клубі залишиться хтось один. Новий власник "джалороссі", американський мільярдер Ден Фрідкін, змушений обирати. Виглядає, що зайвим стане саме футболіст. Конфлікт тренера та капітана зайшов настільки далеко, що Джеко екстрено почали підшукувати інший клуб, хоча до закриття трансферного вікна залишилися лічені дні. Третій бомбардир в історії Роми (113 голів) може покинути Вічне місто ще в січні. Зауважимо, що контракт Фонсеки з Ромою розрахований до 30 червня (є опція продовження ще на сезон), а угода Едіна завершується через півтора року.

І хоча ще кілька днів тому майбутнє Фонсеки опинилося під серйозним питанням, але зараз саме екс-тренер Шахтаря отримав повну підтримку як від керівництва, так і від футболістів (за винятком Федеріко Фасіо, Жуана Жезуса і, власне, самого Джеко). Рома відчайдушно шукає покупців на 34-річного боснійця, але зробити це буде непросто. Передусім, через його високу зарплатню – 7,5 млн євро за сезон, що є третім показником у Серії А. Також трансфер Джеко ускладнює статус капітана команди.

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В останньому матчі чемпіонату зі Спецією, який міг стати фатальним для португальського тренера, Рома виграла 4:3, забивши вирішальний гол на останніх секундах. Обійми гравців та тренера свідчать, що команда підтримує свого наставника, який поки що виконує головне завдання на сезон. Наразі "вовки" йдуть третіми, одразу за Міланом та Інтером, але на 4 путівки в Лігу чемпіонів претендують щонайменше 7 команд. Футболісти Роми продемонстрували, що хочуть врятувати тренера від відставки.

Хоча Фонсека начебто готовий дати Джеко ще один шанс. 47-річний португалець сказав Лоренцо Пелллегріні (віце-капітану Роми), що опальний форвард повинен перепросити у присутності всієї команди. Саме перед одноклубниками нападник облаяв тренера після поразки Спеції, але Джеко відмовився від будь-яких вибачень. Паулу одразу продемонстрував свою непохитність та принциповість – у найближчому матчі проти Верони Джеко знову не зіграє, хоча сьогодні боснієць через асистентів просив тренера повернути його в загальну групу. Таке рішення Фонсеки неабияк розлютило поки ще капітана "джалороссі", інформує Corriere dello Sport.

Щоправда, абсолютна більшість гравців Роми стали на бік тренера. У командному чаті футболісти вмовляють Джеко виконати вимогу Фонсеки, а Пеллегріні навіть їздив до форварда додому. Боснієць готовий піти на певний компроміс з наставником лише в одному випадку – якщо залишиться в клубі після закриття трансферного вікна.

Словом, у Римі знову неспокійно – над таборем "джалороссі" пронісся черговий шторм. Мало було технічної поразки від Верони вже в першому турі чемпіонату. Мало було фейлу із заміною та ганебного вильоту з Кубка Італії. Так ні, ще й потрібно було побити горщики тренеру та найкращому бомбардиру останніх років. Цікаво, що на фоні цих подій в італійській пресі вже з'явилися чутки про домовленість з Массіміліано Аллегрі...

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