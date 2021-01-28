Как известно, Эдин Джеко поссорился с Паулу Фонсекой после фиаско в 1/8 финала Кубка Италии против Специи. Гости выиграли 4:2, но впоследствии римляне получили техническое поражение 0:3 из-за превышения лимита замен – их Фонсека совершил 6 при 5-ти разрешенных. Вылет возмутил Джеко, который после поединка пообщался с тренером на повышенных тонах, не особо стесняясь в выражениях.

Босниец был отстранен от тренировок в общей группе и пропустил поединок со Специей в чемпионате (официальная причина – травма). Похоже, точка невозврата пройдена – все идет к тому, что в клубе останется кто-то один. Новый владелец "джалоросси", американский миллиардер Дэн Фридкин, вынужден выбирать. Похоже, что лишним станет именно футболист. Конфликт тренера и капитана зашел настолько далеко, что Джеко экстренно начали подыскивать другой клуб, хотя до закрытия трансферного окна остались считанные дни. Третий бомбардир в истории Ромы (113 голов) может покинуть Вечный город еще в январе. Заметим, что контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до 30 июня (есть опция продления еще на сезон), а соглашение Эдина истекает через полтора года.

И хотя еще несколько дней назад будущее Фонсеки оказалось под серьезным вопросом, но сейчас именно экс-тренер Шахтера получил полную поддержку как от руководства, так и от футболистов (за исключением Федерико Фасио, Жуана Жезуса и, собственно, самого Джеко). Рома отчаянно ищет покупателей на 34-летнего боснийца, но сделать это будет непросто. Прежде всего, из-за его высокой зарплаты – 7,5 млн евро за сезон, что является третьим показателем в Серии А. Также трансфер Джеко усложняет статус капитана команды.

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В последнем матче чемпионата со Специей, который мог стать роковым для португальского тренера, Рома выиграла 4:3, забив решающий гол на последних секундах. Объятия игроков и тренера свидетельствуют, что команда поддерживает своего наставника, который пока выполняет главную задачу на сезон. Сейчас "волки" идут третьими, сразу за Миланом и Интером, но на 4 путевки в Лигу чемпионов претендуют не менее 7 команд. Футболисты Ромы продемонстрировали, что хотят спасти тренера от отставки.

Хотя Фонсека якобы готов дать Джеко еще один шанс. 47-летний португалец сказал Лоренцо Пелллегрини (вице-капитану Ромы), что опальный форвард должен извиниться в присутствии всей команды. Именно перед одноклубниками нападающий обругал тренера после поражения Специи, но Джеко отказался от каких-либо извинений. Паулу сразу продемонстрировал свою непреклонность и принципиальность – в ближайшем матче против Вероны Джеко снова не сыграет, хотя сегодня босниец через ассистентов просил тренера вернуть его в общую группу. Такое решение Фонсеки изрядно разозлило пока еще капитана "джалоросси", информирует Corriere dello Sport.

Правда, абсолютное большинство игроков Ромы стали на сторону тренера. В командном чате футболисты уговаривают Джеко выполнить требование Фонсеки, а Пеллегрини даже ездил к форварду домой. Босниец готов пойти на определенный компромисс с наставником только в одном случае – если останется в клубе после закрытия трансферного окна.

Словом, в Риме снова неспокойно – над лагерем "джалоросси" пронесся очередной шторм. Мало было технического поражения от Вероны уже в первом туре чемпионата. Мало было фэйла с заменой и позорного вылета из Кубка Италии. Да нет, еще и нужно было побить горшки тренеру и лучшему бомбардиру последних лет. Интересно, что на фоне этих событий в итальянской прессе уже появились слухи о договоренности с Массимилиано Аллегри...

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