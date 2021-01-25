Конфлікт Фонсеки і Джеко досягає межі – форвард змушений тренуватися самостійно і має проблеми з пошуком нового клубу
Стосунки головного тренера Роми Паулу Фонсеки і форварда Едіна Джеко зіпсувались остаточно.
Сьогодні нападник тренувався на базі окремо від решти команди, повідомляє Sky Sport Italia.
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Джеко не потрапив у заявку на останній матч і позбавлений звання капітана. Більше того, Фонсека забрав пов'язку у боснійця на очах партнерів. Тренер Роми не збирається витрачати час на бунтівника, а представники Едіна шукають нове місце роботи. Щоправда, з цим виникла проблема – 34-річний форвард хоче грати за топ-клуб, а гідних пропозицій наразі немає.
Нагадаємо, Джеко виступає за Рому з літа 2016 року. Ветеран провів у складі "вовків" 242 матчі, відзначився 114 голами та 52 асистами.
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