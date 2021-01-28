Массіміліано Аллегрі може вже найближчим часом стати головним тренером Роми, повідомляє Calciomercato.

Рома збунтувалась проти Фонсеки – лідери команди висловили претензії екс-тренеру Шахтаря

За інформацією джерела, сторони вже узгодили попередній контракт на 2-3 роки із зарплатою 4,5 млн євро. Аллегрі очолить Рому влітку за умови, що "вовки" здобудуть право виступів у Лізі чемпіонів. Не виключається варіант, що італієць може стати біля керма римлян ще до літа, все залежатиме від результатів команди.

Після 19-ти турів Серії А підопічні Паулу Фонсеки розташувались на третій сходинці.

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