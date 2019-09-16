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Філіппов: Мій гол у ворота Динамо точно не є найкращим у цьому році

08:00 1043 Читать на русском
Філіппов: Мій гол у ворота Динамо точно не є найкращим у цьому році
Олександр Філіппов / УПЛ

Форвард Десни Олександр Філіппов прокоментував свій шедевральний гол у ворота Динамо у матчі 7 туру УПЛ.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Найкращий гол року? У жодному разі. Нещодавно Жуніор Мораес забив такий же. Просто вийшло. Гарний, гарний гол. Напевно, воротар не очікував такого удару. Головне, що перемогли. Пішла хороша передача від Влада Калітвінцева, мені треба було швидко прийняти рішення. Воно вийшло ідеальним. Ніякої ейфорії, цей матч вже в минулому.

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Немає жодних думок про Лігу чемпіонів. Йдемо від матчу до матчу. Головне, набирати очки в кожній зустрічі. Сьогодні вийшло, це добре", – цитує Філіппова Tribuna.com.

Олександр Філіппов забив шедевральний гол п'ятою у матчі 7 туру УПЛ проти Динамо (2:1) і допоміг Десні здобути сенсаційну перемогу.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Десна Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна
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