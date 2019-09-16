Филиппов: Мой гол в ворота Динамо точно не является лучшим в этом году

Форвард Десны Александр Филиппов прокомментировал свой шедевральный гол в ворота Динамо в матче 7 тура УПЛ.

"Лучший гол года? Ни в коем случае. Недавно Жуниор Мораес забил такой же. Просто получилось. Красивый, хороший гол. Наверное, вратарь не ожидал такого удара. Главное, что победили. Пошла хорошая передача от Влада Калитвинцева, мне надо было быстро принять решение. Оно получилось идеальным. Никакой эйфории, это матч уже в прошлом.

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Нет никаких мыслей о Лиге чемпионов. Идем от матча к матчу. Главное, набирать очки в каждой встрече. Сегодня получилось, это хорошо.", – цитирует Филиппова Tribuna.com.

Александр Филиппов забил шедевральный гол пяткой в матче 7 тура УПЛ против Динамо (2:1) и помог Десне одержать сенсационную победу.