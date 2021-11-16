Вінгер Реала Гарет Бейл вже вкотре зазнав пошкодження. Сталось це у ювілейному поєдинку за рідну збірну.

32-річний валлієць брав участь у поєдинку проти Білорусі (5:1) три дні тому, який став для нього 100-м за збірну і водночас першим за два місяці, адже він відновлювався від пошкодження.

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Але по перерві Бейла замінили та діагностували травму литкового м'яза. Через це участь Гарета у нинішньому поєдинку проти Бельгії є неможливою. Найближчим часом вінгер повернеться у розташування Реала, де і пройде більш детальне медичне обстеження, повідомляє журналіст Карлос Родрігес.

Раніше Карло Анчелотті був незадоволений, що Гарет Бейл поїхав у табір збірної Уельсу, хоча мав би продовжувати реабілітацію заради інтересів клубу. Через це італієць нібито попросив Флорентіно Переса позбутись вінгера вже взимку.

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