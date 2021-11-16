Вингер Реала Гарет Бейл в очередной раз получил повреждение. Произошло это в юбилейном поединке за сборную.

32-летний валлиец принимал участие в поединке против Беларуси (5:1) три дня назад, который стал для него 100-м за сборную и в то же время первым за два месяца, ведь он восстанавливался от повреждения.

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Но после перерыва Бейла заменили и диагностировали травму икроножной мышцы. Из-за этого участие Гарета в нынешнем поединке против Бельгии невозможно. В ближайшее время вингер вернется в расположение Реала, где и пройдет более детальное медицинское обследование, сообщает журналист Карлос Родригес .

Ранее Карло Анчелотти был недоволен, что Гарет Бейл уехал в лагерь сборной Уэльса, хотя должен был продолжать реабилитацию ради интересов клуба. Поэтому итальянец якобы попросил Флорентино Переса избавиться от вингера уже зимой.

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