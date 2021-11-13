Керманич Реала Карло Анчелотті змирився з тим, що Гарет Бейл не принесе користі в останній рік контракту.

Італієць попросив Флорентіно Переса продати чи просто відпустити валлійця вже взимку, стверджує El Nacional.

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Перед початком сезону Анчелотті вірив у відродження Бейла, але старі проблеми нікуди не ділись – травматичність, відсутність мотивації і відстороненість від колективу. Останньою краплею став впертий від'їзд в табір збірної Уельсу, хоча 32-річний вінгер пропустив 2 місяці через травму підколінного сухожилля і повністю ще не оговтався. Анчелотті сподівався, що Бейл залишиться в розташуванні Реала і продожить реабілітацію заради інтересів клубу.

Додамо, що контракт валлійця розрахований до кінця сезону. 8 років тому "вершкові" заплатили за нього Тоттенхему 101 млн євро.

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