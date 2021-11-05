"Чому ми відпускаємо Бейла в збірну? Гравець виписаний з лікарні і може тренуватися. Ми не можемо сказати Уельсу, що він не буде грати, тому що є об'єктивні дані, є сканер, який свідчить, що він одужав.

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Навіщо його захищати? По-перше, я йому не батько. Можливо, останній період Бейла був поганим, але ніхто не забуває, що зробив для нас Гарет. У 2014 році він допоміг нам виграти Лігу чемпіонів, Кубок, фінал проти Ліверпуля... Уболівальники не забувають про це. Зараз у нього не найкращі моменти, але ми маємо вірити. Коли він повернеться зі збірної, то гратиме, якщо буде готовий.

Азар незадоволений, адже він має якості, він дуже професіональний і добре тренується. Він заслуговує на хвилини, і вони у нього будуть. Якщо він і далі віритиме, то отримає час. Можливо, це станеться вже завтра проти Райо, я не знаю. Важливо, що він залучений до процесу. Мені дуже шкода, тому що Азар дуже відповідальний. Я подумаю, чи може він зіграти зі старту", – наводить слова Анчелотті Marca.

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