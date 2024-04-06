Ультрас Атлетіка та Мальорки побилися перед матчем команд у фіналі Кубка Іспанії.

Мальорка та Атлетік розіграють між собою Кубок Іспанії. Перед матчем уболівальники команд влаштували бійку.

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Ультрас кидалися петардами, фаєрами, камінням, стільцями, палицями та пляшками, а також іншими тупими предметами. Наразі не відомо, чи є постраждалі, або заарештовані. Зазначається, що сутичка відбулася між радикальними групами фанатів.

Нагадаємо, що фінал Кубка Іспанії відбудеться 6 квітня. Мальорка та Атлетік зіграють о 23:00 за київським часом.

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Incidentes en la Alameda de Hércules en la previa de la Final de la #CopaDelRey.



Diferentes grupos radicales lanzan bengalas y objetos peligrosos.



@angelaserraa pic.twitter.com/v3Awnk8ODd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2024