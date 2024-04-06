Фанати влаштували масову бійку перед фіналом Кубка Короля – відео
Ультрас Атлетіка та Мальорки побилися перед матчем команд у фіналі Кубка Іспанії.
Мальорка та Атлетік розіграють між собою Кубок Іспанії. Перед матчем уболівальники команд влаштували бійку.
Модріча оригінально кличуть повернутись до Хорватії – заради зірки Реала викупили сторінку топ-видання
Ультрас кидалися петардами, фаєрами, камінням, стільцями, палицями та пляшками, а також іншими тупими предметами. Наразі не відомо, чи є постраждалі, або заарештовані. Зазначається, що сутичка відбулася між радикальними групами фанатів.
Нагадаємо, що фінал Кубка Іспанії відбудеться 6 квітня. Мальорка та Атлетік зіграють о 23:00 за київським часом.
Анчелотті – творець рекордів ЛЧ: насолоджуємося величчю тренера Луніна і Шевченка на порозі солідного ювілею