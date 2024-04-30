Хет-трик Лєвандовскі та фейл тер Штегена у відеоогляді матчу Барселона – Валенсія – 4:2
09:46 - Читать на русском
Барселона здобула перемогу над Валенсією у 33 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
22’ Фермін Лопес
90+4’ Роберт Лєвандовскі
Уго Дуро 27’
Пепелу 38’
Гіоргі Мамардашвілі 45+4’
22’ Фермін Лопес
27’ Уго Дуро
38’ Пепелу
45+4’ Гіоргі Мамардашвілі
90+4’ Роберт Лєвандовскі
"Кулес" взяли три очки у матчі з "кажанами". Роберт Лєвандовскі оформив хет-трик та продовжує переслідувати Артема Довбика у перегонах за звання найкращого бомбардира. В активі поляка 16 голів, а в українця – 19 забитих м'ячів.
Барселона обійшла Жирону, дотиснувши Валенсію у матчі з ляпами голкіперів – Лєвандовскі хет-триком наблизився до Довбика
На 27 хвилині матчу голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген привіз гол у свої ворота, оскільки невдало зіграв на виході.
Барселона наразі перебуває на другій сходинці з 73 балами. Валенсія має 47 очок і розташувалася на восьмому місці.
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