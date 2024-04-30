Барселона здобула перемогу над Валенсією у 33 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Кулес" взяли три очки у матчі з "кажанами". Роберт Лєвандовскі оформив хет-трик та продовжує переслідувати Артема Довбика у перегонах за звання найкращого бомбардира. В активі поляка 16 голів, а в українця – 19 забитих м'ячів.

Барселона обійшла Жирону, дотиснувши Валенсію у матчі з ляпами голкіперів – Лєвандовскі хет-триком наблизився до Довбика

На 27 хвилині матчу голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген привіз гол у свої ворота, оскільки невдало зіграв на виході.

Барселона наразі перебуває на другій сходинці з 73 балами. Валенсія має 47 очок і розташувалася на восьмому місці.