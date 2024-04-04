Карло Анчелотті та його Реал пишуть історію на наших очах. Вже у найближчому поєдинку Ліги чемпіонів італійський тренер відзначить ювілей.

Дон Карло очолює список тренерів, які провели найбільшу кількість матчів у Лізі чемпіонів. Зустріч з Манчестер Сіті стане 200-ю для наставника у турнірі. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR здійснює екскурс у минуле і пригадує головні миттєвості кар’єри Карло Анчелотті в ЛЧ.

Прем’єра у Празі

Два Кубки європейських чемпіонів Карло-футболіст здобув незадовго до завершення активних виступів. Після нетривалого періоду першої самостійної тренерської роботи в Реджині (а до цього асистентом у збірній Італії) 37-річний наставник очолив Парму. Саме з "жовто-синіми" Анчелотті дебютував на груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Все розпочалося з поєдинку проти празької Спарти 17 вересня 1997-го на стадіоні Летна. Рівно через рік господарі розіграють тут драму з київським Динамо, котре розпочне великий шлях до півфіналу Ліги чемпіонів. Та у випадку з дебютом Анчелотті все виявилося набагато прозаїчніше. Буффон, Тюрам, К’єза та Креспо не змогли забити бодай гол у ворота чехів (0:0), а поєдинок запам’ятався, скоріше, своєю грубістю – рефері показав 10 жовтих карток.

За підсумком групового етапу Парма фінішувала другою, однак згідно з регламентом у наступний раунд виходили переможці груп та дві найкращі другі команди. Хлопці Анчелотті виявилися останніми у цьому рейтингу та припинили боротьбу. Лише тричі в історії команда Анчелотті не долала груповий етап Ліги чемпіонів.

Успіх імені Шевченка

Наступні два сезони у Лізі чемпіонів Анчелотті провів у Турині. Перший похід за трофеєм був доволі успішним – Ювентус дійшов до півфіналу. Поки вже згадане Динамо Лобановського билося з Баварією, паралельно путівку до фіналу втрачав Ювентус. Команда дона Карло розгубила перевагу над Манчестер Юнайтед в обидвох матчах (особливо болісно було на Делле Альпі, коли МЮ відігрався з 0:2). Світ ще не знав, що через місяць сер Алекс Фергюсон створить схоже диво й у битві з Баварією.

Та через чотири роки Анчелотті буде по той бік барикад і змагатиметься вже з Ювентусом у ролі наставника Мілана. Нервові 120 хвилин на Олд Траффорд завершаться серією пенальті, де вирішальне слово буде за Андрієм Шевченком. Наш форвард реалізує свій удар і принесе перший великий тренерський трофей Анчелотті.

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Перша велика невдача

2005-го Мілан з Анчелотті та Шевченком знову буде у фіналі. І цього разу все завершиться серією пенальті, однак тепер фортуна посміхнеться супернику – Ліверпулю. Один із найдраматичніших матчів в історії футболу вражає своєю драматургією. Після того, як на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Мілана, здавалося, що Карло легко забере другий трофей за три сезони.

Однак Стівен Джеррард, Владімір Шміцер та Хабі Алонсо були іншої думки. А у серії пенальті Ліверпуль витягнув Єжи Дудек. Того вечора Андрій Шевченко свій пенальті не реалізував.

Анчелотті проти українських клубів: тотальна перевага

Команди італійського рекордсмена провели десять матчів у Лізі чемпіонів проти українських грандів. Двічі Анчелотті грав проти Динамо і вісім разів зустрічався з Шахтарем. Лише одного разу український клуб не програв. Сталося це у жовтні 2022-го, коли Шахтар розійшовся миром з Реалом (1:1).

В інших семи матчах Реал та Мілан під орудою італійського тренера перемагали "гірників". Без проблем Анчелотті впорався і з Динамо. Кияни двічі поступилися його ПСЖ 2012-го (1:4 та 0:2).

Більш приємні спогади в українського тренера Юрія Вернидуба. У вересні 2021-го очолюваний Вернидубом тираспольський Шериф переміг Анчелотті у Мадриді. Відтоді Реал лише п’ять разів поступався у Лізі чемпіонів. Загалом Анчелотті має 41 поразку в турнірі.

Тренер перемог

Зате йому немає рівних за показником перемог. 114 матчів завершувалися з позитивним для Карло підсумком і це також рекорд турніру. Щоправда, от-от наздогнати Анчелотті може Пеп Гвардіола. У його команд лише на п’ять перемог менше. Та й завойованих вухатих кубків у Пепа поки менше – три проти чотирьох в Анчелотті.

2007-го італієць взяв ще один трофей із Міланом. Важкий вихід з групи, непереконливі перемоги в плей-офф (муки із Селтіком та камбек з МЮ) і, врешті-решт, реванш у фіналі з Ліверпулем. Набагато легше було 2014-го з Реалом. У 13-ти матчах того турніру Анчелотті не виграв лише двічі (нічия з Ювентусом 2:2 та поразка Дортмунду 0:2).

Остання перемога Анчелотті в ЛЧ датована 2022-м. Тоді Реал легко обіграв у групі Шахтар, намучився у півфіналі з Манчестер Сіті та мінімально здолав у фіналі улюблений для Карло Ліверпуль.

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Нині триває 21-й сезон Карло Анчелотті у Лізі чемпіонів. Більшість рекордів найпрестижнішого європейського турніру все ще належать йому. 4 кубки, 114 перемог, 199 матчів – такими є недосяжні для інших позначки абсолютного домінування. І найважливіше, що дон Карло все ще може покращити кожну із цих цифр, а допомогти йому в цьому може наш Андрій Лунін. Перша спроба вже 9 квітня, коли Реал зустрінеться з Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли – тренера, який перебуває найближче до повторення унікальних досягнень Анчелотті.