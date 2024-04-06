Фанаты устроили массовую драку перед финалом Кубка Короля – видео
Ультрас Атлетика и Мальорки подрались перед матчем команд в финале Кубка Испании.
Мальорка и Атлетик разыграют между собой Кубок Испании. Перед матчем болельщики команд устроили потасовку.
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Ультрас бросались петардами, файерами, камнями, стульями, палками и бутылками, а также другими тупыми предметами. Пока не известно, есть ли пострадавшие, или арестованные. Отмечается, что стычка произошла между радикальными группами фанатов.
Напомним, что финал Кубка Испании состоится 6 апреля. Мальорка и Атлетик сыграют в 23:00 по киевскому времени.
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