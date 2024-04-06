Ультрас Атлетика и Мальорки подрались перед матчем команд в финале Кубка Испании.

Мальорка и Атлетик разыграют между собой Кубок Испании. Перед матчем болельщики команд устроили потасовку.

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Ультрас бросались петардами, файерами, камнями, стульями, палками и бутылками, а также другими тупыми предметами. Пока не известно, есть ли пострадавшие, или арестованные. Отмечается, что стычка произошла между радикальными группами фанатов.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится 6 апреля. Мальорка и Атлетик сыграют в 23:00 по киевскому времени.

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Incidentes en la Alameda de Hércules en la previa de la Final de la #CopaDelRey.



Diferentes grupos radicales lanzan bengalas y objetos peligrosos.



@angelaserraa pic.twitter.com/v3Awnk8ODd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2024