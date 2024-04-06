Хавбек Реала Лука Модріч може повісити бутси на цвях у рідному Загребі, де робив перші кроки у футболі.

Модріч перестав бути основним гравцем Реала та має варіант із поверненням до рідного Динамо Загреб, інформує Cope.

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Хорватський клуб оригінально зробив пропозицію володарю "Золотого м'яча-2018" – через рекламну сторінку газети Marca. Динамо Загреб мріє повернути легенду хорватського футболу та опублікував відео із газетою, додавши хештеги #tieneTodoElSentidoDelMundo та #ImaloBiSmisla (це мало би сенс). Контракт Луки з Реалом завершується 30 червня цього року.

Нагадаємо, Модріч у 2005 році дебютував у основі Динамо Загреб, де і заявив про себе, після чого перейшов до Тоттенхема, а звідти до Реала. У складі "вершкових" хорват провів 522 матчі, в яких відзначився 39 голами та 84 асистами.

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