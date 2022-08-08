Екс-одноклубник Коваленка виявився прихильником "руского міра" – ганебна історія з Серії А
Голкіпер Спеції Іван Проведель, який готується перебратись в римський Лаціо, виявився прихильником російського диктатора Володимира Путіна.
Один з одноклубників Віктора Коваленка у Спеції, Іван Проведель, в своєму Instagram відзначає, що має італо-російське походження фактично через півроку після нападу російських військ на Україну.
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Перед початком війни воротар розповів в інтерв'ю російському виданню, що вважає себе наполовину росіянином, назвав диктатора Володимира Путіна "сильною особистістю" та висловив бажання грати за національну збірну "лаптєголових".
Цікаво, що після початку воєнних дій Проведель разом з усією командою виходив у кофтах з написом "Stop War" та не висловлював публічно свою позицію щодо військової агресії росіян. Додамо, що голкіпер завершує свій перехід зі Спеції в Лаціо та вже пройшов медогляд.
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