Балотеллі осоромився ідіотською публікацією про Путіна і Байдена – скандаліст швидко вигадав собі виправдання
Маріо Балотеллі вже давно не може похизуватися великими успіхами у футболі, але знаходить інші приводи, щоб нагадати про себе.
Скандальний екс-форвард збірної Італії зробив публікацію, в якій показана "різниця" між США та Росією. На недолугому відео "зліпили" кадри Джо Байдена, який нібито не може дочекатися завершення прощання з полеглим солдатом, і Владіміра Путіна, який "героїчно" терпить під зливою.
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33-річний Балотеллі швидко видалив свою публікацію і почав виправдовуватись: "Це не була політична заява, вона стосувалася лише поваги до загиблих. Перестаньте скиглити і зрозумійте думку", – написав Маріо.
Навряд слід дивуватись таким поглядам людини, яка знищила свою кар'єру дурними вчинками. Балотеллі бився з тренером, кидав дротики у молодших партнерів і ледь не спалив свій дім, запускаючи феєрверки.
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