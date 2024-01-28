Маріо Балотеллі вже давно не може похизуватися великими успіхами у футболі, але знаходить інші приводи, щоб нагадати про себе.

Скандальний екс-форвард збірної Італії зробив публікацію, в якій показана "різниця" між США та Росією. На недолугому відео "зліпили" кадри Джо Байдена, який нібито не може дочекатися завершення прощання з полеглим солдатом, і Владіміра Путіна, який "героїчно" терпить під зливою.

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33-річний Балотеллі швидко видалив свою публікацію і почав виправдовуватись: "Це не була політична заява, вона стосувалася лише поваги до загиблих. Перестаньте скиглити і зрозумійте думку", – написав Маріо.

Навряд слід дивуватись таким поглядам людини, яка знищила свою кар'єру дурними вчинками. Балотеллі бився з тренером, кидав дротики у молодших партнерів і ледь не спалив свій дім, запускаючи феєрверки.

Mario Balotelli going down the pro russia route?



Today he’s posted the below video on his IG stories of Biden v putin (before deleting it)



He’s since posted a message that it’s ‘nothing political’ (w a Kazakh rapper who’s big in russia as backg music) ? pic.twitter.com/a16VYJIt9Z — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 28, 2024

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