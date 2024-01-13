Сенсаційні бомбардири: воротарі, які забили гол у Лізі чемпіонів – унікальний "хет-трик" у ворота Ювентуса
Коли голкіпер стає автором забитого м'яча – це завжди особливий момент. Ще знаковішим він стає тоді, коли це сталося у Лізі чемпіонів, адже історія знає лише кілька таких випадків.
Зазвичай воротарі стають героями, коли відіб'ють пенальті чи продемонструють ефектний суперсейв. Але інколи кіпери залишають свій слід і на іншому кінці поля, вразивши ворота суперника. Це буває вкрай рідко, тому кожен такий випадок є особливим.
Лише 4 воротарі вписали своє ім'я в історію футболу як автор забитого гола в поєдинку Ліги чемпіонів (якщо не враховувати серію післяматчевих пенальті). Останнім став голкіпер Лаціо Іван Проведель, який у першому турі ЛЧ 2023/24 пішов у штрафний майданчик Атлетіко і за кілька секунд до фінального свистка переправив м'яч у сітку воріт, врятувавши римлян від поразки. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує всі голи воротарів у Лізі чемпіонів.
1. Ханс-Йорг Бут
Знаменитий німецький воротар є рекордсменом Ліги чемпіонів, адже забив одразу три голи в матчах цього турніру. Щоправда, усі з пенальті, але за три різні клуби. Бут є одним із найрезультативніших голкіперів в історії футболу. Завдяки своєму вмінню пробивати пенальті німець, якому зараз 49 років, впродовж своєї кар'єри забив 32 голи. Три з них – у Лізі чемпіонів.
Вперше Ханс-Йорг Бут забив у найпрестижнішому євротурнірі 13 вересня 2000 року в матчі Гамбург – Ювентус. На 72-й хвилині кіпер Гамбурга пішов виконувати пенальті та переграв Едвіна ван дер Сара, зробивши рахунок 3:3. Фінальний свисток арбітра на Фолькспаркштадіоні (саме тому стадіоні, де Шахтар грає домашні матчі у євросезоні 2023/24) зафіксував гольову феєрію 4:4. У складі Ювентуса хет-трик оформив Філіппо Індзагі.
Другий гол Бута у Лізі чемпіонів датований 12 березня 2002 року. І тут від німецького воротаря постраждав Ювентус. На той момент Ханс-Йорг Бут вже захищав кольори леверкузенського Байєра, а в тому сезоні "фармацевти" дійшли до фіналу ЛЧ, де їх зупинив Реал і феноменальний гол Зінедіна Зідана. Ну а гол кіпера Байєра був куди банальнішим – Бут реалізував пенальті, розвівши м'яч і Буффона по різних кутах. Це сталося на 24-й хвилині, а Байєр здобув перемогу з рахунком 3:1.
Гольовий "хет-трик" Бут оформив 8 грудня 2009 року. І знову німецький кіпер забив у ворота Ювентуса! На 30-й хвилині Бут, який на той момент вже грав у Баварії, зрівняв рахунок. Матч у Турині завершився перемогою мюнхенців з рахунком 4:1, а останній гол примудрився забити екс-гравець збірної України Тимощук. У тому сезоні 2009/10 Баварія дійшла до фіналу ЛЧ, де поступилася Інтеру.
2. Сінан Болат
Не минуло й доби після того, як Ханс-Йорг Бут забив Ювентусу, як Європа смакувала гол ще одного воротаря. 9 грудня 2009-го у матчі Стандард – АЗ Алкмаар турецький голкіпер господарів Сінан Болат пішов до чужих воріт і замкнув подачу зі штрафного. Йшла 90+5-та хвилина. Завдяки цьому голу Стандард врятував нічию, яка подарувала бельгійцям підсумкове третє місце групи і путівку в Лігу Європи. Сінан Болат став першим воротарем в історії ЛЧ, який забив гол з гри.
До слова, за АЗ, який фінішував останнім у квартеті, відзначився Джермейн Ленс. Через кілька років після тієї гри нідерландець перейде у київське Динамо.
3. Вінсент Еньяма
Тель-Авівський Хапоель у розіграші ЛЧ 2010/11 посів останнє місце групи, пропустивши вперед Шальке, Ліон і Бенфіку. 29 вересня 2010 року ізраїльтяни вдома програли Ліону(1:3), але цей матч запам'ятався голом воротаря. Його автором став нігерієць Вінсент Еньяма, який вдало виконав пенальті, перегравши майбутнього чемпіона світу Уго Льоріса.
До осені 2023-го це був останній гол воротаря у матчі ЛЧ. Лише кілька місяців тому лігочемпіонівський список голкіперів-голеадорів поповнився четвертим прізвищем.
4. Іван Проведель
Гол, який ще свіжий у пам'яті. Через 13 років після гола Еньями воротар Лаціо став четвертим кіпером-бомбардиром у Лізі чемпіонів. 19 вересня 2023-го у першому турі ЛЧ Іван Проведель зрівняв рахунок у поєдинку проти мадридського Атлетіко. У компенсований час він пішов у штрафний майданчик "матрацників" і головою замкнув подачу Луїса Альберто, врятувавши для своєї команди нічию (1:1). Проведель став лише другим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який забив гол не з пенальті.