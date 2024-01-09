Калверт-Льюїну загрожувала дискваліфікація на три матчі за фол проти захисника Пелас Натаніеля Клайна, що призвело до першої червоної картки в його кар'єрі. Однак у вівторок, 9 січня, Футбольна асоціація (FA) скасувала вилучення Домініка. Таким чином, форвард зможе взяти участь у наступній грі своєї команди проти Астон Вілли в неділю – ця зустріч буде зіграна в рамках АПЛ.

Топ-матч для Мудрика, українське дербі Забарного, Ман Сіті зіграє з Тоттенхемом – результати жеребкування Кубка Англії

Головний арбітр тієї зустрічі Кріс Кавана пред'явив гравцеві червону картку на 79-й хвилині після перегляду відеоповтору. Про те, що Калверт-Льюїна варто вилучити, йому підказав помічник Майкл Солсбері.

"Я гадки не маю, для чого потрібен цей монітор. Кожен фанат, мабуть, запитує: "У чому сенс?" Ми всі знаємо результат, головні арбітри погодяться з усім, що їм кажуть. Ймовірність того, що вони не погодяться з думкою VAR, мізерний. То навіщо взагалі щось перевіряти? Я фанат VAR, але щодо цієї системи потрібно навести лад", – заявив після матчу наставник Евертона Шон Дайч.

Матч у Лондоні завершився нульовою нічиєю. 17 січня на обидві команди чекає перегравання на Гудісон Парк.

Евертон не зміг обіграти Крістал Пелас в Кубку Англії – втрата двох лідерів, виник зайвий матч для команди Миколенка