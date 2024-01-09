Калверт-Льюину грозила дисквалификация на три матча за фол против защитника Пэлас Натаниэлю Клайну, что привело к первой красной карточке в его карьере. Однако во вторник, 9 января, Футбольная ассоциация (FA) отменила удаление Доминика. Таким образом, форвард сможет принять участие в следующей игре своей команды против Астон Виллы в воскресенье – эта встреча будет сыграна в рамках АПЛ.

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Главный арбитр той встречи Крис Кавана предъявил игроку красную карточку на 79-й минуте после просмотра видеоповтора. О том, что Калверт-Льюина стоит удалить, ему подсказал помощник Майкл Солсбери.

"Я понятия не имею, для чего нужен этот монитор. Каждый фанат, должно быть, спрашивает: "В чем смысл?" Мы все знаем результат, главные арбитры согласятся со всем, что им говорят. Шанс того, что они не согласятся с мнением VAR, ничтожен. Так зачем вообще что-либо проверять? Я фанат VAR, но относительно этой системы нужно навести порядок", – заявил после матча наставник Эвертона Шон Дайч.

Матч в Лондоне завершился нулевой ничьей. 17 января обеим командам предстоит переигровка на Гудисон Парк.

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