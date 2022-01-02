Англія, АПЛ, 21-й тур

Евертон – Брайтон – 2:3

Голи: Гордон, 53, 76 – Мак Аллістер, 3, 71, Бьорн, 21

Нереалізований пенальті: Калверт-Льюїн, 25 (Евертон)

Брентфорд – Астон Вілла – 2:1

Голи: Вісса, 42, Расмуссен, 83 – Інгз, 16

Лідс – Бернлі – 3:1

Голи: Харрісон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 – Корне, 54

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Вже на 3-й хвилині Мак Аллістер вивів Брайтон вперед у матчі з Евертоном – після навісу у штрафний майданчик і скидки головою від Мопея Алексіс випередив захисника і проштовхнув м'яч у сітку. Гості продовжили тиснути і в середині тайму подвоїли: після навісу з кутового Мвепу головою скинув на дальню штангу на Бьорна і той зробив серйозну заявку на перемогу.

Вже у наступній атаці Мвепу наступив на ногу Гордону і арбітр, після перегляду VAR, призначив пенальті у ворота Брайтона. Калверт-Льюїн, який вийшов на поле вперше з серпня, пробив вище. Згодом Коулмен головою намагався перекинути Санчеса, але кіпер "чайок" встиг виставити кулак і винести сферу на кутовий. Пікфорд наприкінці тайму врятував Евертон від третього гола, потягнувши у стрибку підступний удар Лаллана.

По перерві Гордон рахунок скоротив: після його пострілу м'яч влучив у ногу Лаллана, змінив траекторію і влетів у сітку. Дотиснути суперника "ірискам" не вдалось: в середині другої сорокап'ятихвилинки Мак Аллістер після ефектного пасу п'ятою від Мвепу розрядив свою гармату під поперечину без шансів для кіпера. За дві хвилини Гордон оформив дубль, а перед свистком міг записати на свій рахунок і хет-трик, але м'яч пролетів повз ліву стійку. Як наслідок, перша історична поразка Евертона на своєму полі від Брайтона.

Віталій Миколенко, який вчора став гравцем "синіх", спостерігав за поразкою своєї нової команди з трибун. Однак українець, який не міг допомогти Евертону через бюрократичні перепони, таки вийшов на поле Гудісон Парк – перед початком матчу він був презентований уболівальникам.

Астон Вілла з перших хвилин матчу з Брентфордом захопила ініціативу і монотонно розхитувала оборону господарів. На 16-й хвилині Буендія отримавши м'яч спиною до воріт, ефектно розвернувся і скинув на Інгза – той увірвався у штрафний майданчик і влучно пробив у дальній кут воріт у протихід голкіперу. Незадовго до перерви господарям вдалось відігратись – Вісса отримав пас з правого флангу, підробив собі м'яч під ліву ногу і прошив кіпера "левів". Наприкінці матчу Расмуссен з другої спроби зумів пробити Мартінеса і вивів Брентфорд вперед. Цей гол став останнім у матчі.

Бернлі тримався у матчі з Лідсом до 39-ї хвилини, поки банальна помилка захисника поблизу воріт не призвела до гола. Харрісон перехопив м'яч на лівому фланзі, рвонув до воріт суперника і з гострого кута у штрафному майданчику пробив у протихід голкіперу. Хеннесі на удар зреагував, але відбив прямо на ногу Харрісону, який з другої спроби знайшов шпарину між воротарем і стійкою.

Після відпочинку Корне майстерно виконав штрафний і відновив статус-кво. Однак, в середині тайму Лідс знову вирвався вперед: Даллас з лінії воріт неочікувано для голкіпера пробив по воротах – Хеннесі навіть не встиг зреагувати на удар. Вже у доданий час Джеймс поставив масну крапку у матчі, перервавши чотириматчеву безвиграшну серію Лідса.

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