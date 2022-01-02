Евертон презентував Миколенка власним уболівальникам на Гудісон Парк
16:17 - Читать на русском
Новачок Евертона Віталій Миколенко продовжує освоюватися в Англії – "іриски" презентували захисника власним уболівальникам.
Ден Бьорн 21’
21’ Ден Бьорн
Перед стартом матчу Евертон – Брайтон "іриски" презентували домашнім трибунам свого першого новачка у зимове трансферне вікно – Віталія Миколенка.
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Українець вийшов до уболівальників Гудісон Парк у футболці Евертона та з клубним шарфом на шиї. Миколенка тепло зустріли оплесками.
Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.
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