Перед стартом матчу Евертон – Брайтон "іриски" презентували домашнім трибунам свого першого новачка у зимове трансферне вікно – Віталія Миколенка.

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Українець вийшов до уболівальників Гудісон Парк у футболці Евертона та з клубним шарфом на шиї. Миколенка тепло зустріли оплесками.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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