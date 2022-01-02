Англия, АПЛ, 21-й тур

Эвертон – Брайтон – 2:3

Голы: Гордон, 53, 76 – Мак Аллистер, 3, 71, Бёрн, 21

Нереализованный пенальти: Калверт-Льюин, 25 (Эвертон)

Брентфорд – Астон Вилла – 2:1

Голы: Висса, 42, Расмуссен, 83 – Ингз, 16

Лидс – Бернли – 3:1

Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 – Корне, 54

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Уже на 3-й минуте Мак Аллистер вывел Брайтон вперед в матче с Эвертоном – после навеса в штрафную и скидки головой от Мопея Алексис опередил защитника и протолкнул мяч в сетку. Гости продолжили давить и в середине тайма удвоили: после навеса с углового Мвепа головой скинул на дальнюю штангу на Бёрна и тот сделал серьезную заявку на победу.

Уже в следующей атаке Мвепу наступил на ногу Гордону и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Брайтона. Вышедший на поле впервые с августа Калверт-Льюин пробил выше. Впоследствии Коулмэн головой пытался перекинуть через Санчеса, но кипер "чаек" успел выставить кулак и вынести сферу на угловой. Пикфорд в конце тайма спас Эвертон от третьего гола, потянув в прыжке коварный удар Лаллана.

После перерыва Гордон счет сократил: после его выстрела мяч попал в Лаллана, сменил траекторию и влетел в сетку. Дожать соперника "ирискам" не удалось: в середине второй сорокапятиминутки Мак Аллистер после эффектного паса пяткой от Мвепа разрядил свою пушку под перекладину без шансов для кипера. Через две минуты Гордон оформил дубль, а перед свистком мог записать на свой счет и хет-трик, но мяч пролетел мимо левой штанги. Как следствие, первое историческое поражение Эвертона на своем поле от Брайтона.

Виталий Миколенко, ставший вчера игроком "синих", наблюдал за поражением своей новой команды с трибун. Однако украинец, который не мог помочь Эвертону из-за бюрократических преград, вышел на поле Гудисон Парк – перед началом матча он был презентован болельщикам.

Астон Вилла с первых минут матча с Брентфордом захватила инициативу и монотонно расшатывала оборону хозяев. На 16-й минуте Буэндия, получив мяч спиной к воротам, эффектно развернулся и сбросил на Ингза – тот ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот в противоход голкиперу. Перед перерывом хозяевам удалось отыграться – Висса получил пас с правого фланга, подработал мяч под левую ногу и прошил кипера "львов". В конце матча Расмуссен со второй попытки сумел пробить Мартинеса и вывел Брентфорда вперед. Этот гол стал последним в матче.

Бернли держался в матче с Лидсом до 39-й минуты, пока банальная ошибка защитника у своих ворот не привела к голу. Харрисон перехватил мяч на левом фланге, рванул к воротам соперника и с острого угла в штрафной пробил в противоход голкиперу. Хеннеси на удар среагировал, но отбил прямо на ногу Харрисону, который со второй попытки нашел щель между вратарем и стойкой.

После отдыха Корне мастерски исполнил штрафной и возобновил статус-кво. Однако в середине тайма Лидс снова вырвался вперед: Даллас с линии ворот неожиданно для голкипера пробил по воротам – Хеннеси даже не успел среагировать на удар. Уже в добавленное время Джеймс поставил жирную точку в матче, прервав четырехматчевую безвыигрышную серию Лидса.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ