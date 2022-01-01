Англія, АПЛ, 21-й тур

Уотфорд – Тоттенхем – 0:1

Гол: Санчес, 90+6

Крістал Пелас – Вест Хем – початок матчу о 19:30

Манчестер Сіті у компенсований час вирвав перемогу в Арсенала – пенальті та вилучення поховали "канонірів"

У першому матчі дня Уотфорд приймав Тоттенхем. "Завдяки" штаму "Омікрон" останні три поєдинки підопічних Клаудіо Раньєрі були перенесені, тож гра проти "шпор" стала першою за 20 днів. Три пункти переваги над найгіршою командою АПЛ змушуваши господарів брати бодай якісь очки з лондонцями. Тоттенхем під керівництвом Антоніо Конте поки жодного разу не програв в АПЛ, однак нічия з Саутгемптоном в останньому матчі неабияк роздратували італійського наставника – знову втрачати очки з аутсайдером не входило в його плани.

Гості мали кричущу перевагу у володінні м'ячем, однак перший небезпечний момент створили лише на 19-й хвилині: Кейн цілив під поперечину – кіпер встиг зреагувати. Згодом Регілон пробивав під праву стійку і знову Бахманн був на висоті. В середині тайму Кейн після боротьби з Троост-Еконгом опинився на газоні і "шпори" вимагали пенальті. Арбітр епізод проігнорував. Згодом Харрі з лінії штрафного закручував у дальній кут – не вистачило лічених сантиметрів.

По перерві Кейн знову небезпечно пробивав під поперечину і Бахманн у стрибку перевів м'яч на кутовий. Кінг огризнувся пострілом у правий кут – цього разу свою майстерність продемонстрував вже Льоріс. В середині другої "сорокап'ятихвилинки" Сон після навісу Регілона впритул розстрілював ворота Уотфорда – гра голкіперів цього вечора просто зачаровувала.

У доданий час "шпори" таки вирвали перемогу у суперника: кореєць зі штрафного навісив в район одинадцятиметрової позначки, де Санчес вистрибнув вище за інших і відкрив рахунок у матчі. Згодом Кейн також головою замкнув навіс точнісінько в руки Бахманну. Звитяга принесла Тоттенхему 33 очки і п'яту сходинку, Уотфорд з 13-ма пунктами залишився сімнадцятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ