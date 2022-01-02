Вже сьогодні, 2 січня, у 21-му турі АПЛ Евертон прийматиме Брайтон. Українські вболівальники сподівалсь побачити у цьому поєдинку дебют екс-захисника Динамо Віталія Миколенка. Однак вихід новоспеченого оборонця "ірисок" не відбудеться.

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Справа в тому, що правила англійської Прем'єр-ліги містять норму, згідно з якою нові футболісти, які зареєстровані між 1 та 3 січня, не мають права грати у матчах туру, які проходять у ці ж дати, повідомляє Sport.ua.

Таким чином, 22-річний футболіст зможе дебютувати за Евертон лише у суботу, 8 січня, у поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії проти Халл Сіті.

Нагадаємо, Евертон у турнірній таблиці АПЛ посідає 15-ту сходинку, маючи у своєму активі 19 очок після 17 матчів.

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