Евертон – Манчестер Сіті: конкурент Зінченка по позиції вивів "містян" вперед

Манчестер Сіті зустрічається з Евертоном у перенесеному матчі 27 туру АПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ, 27 тур

Евертон – Манчестер Сіті – 0:1 (LIVE)

Гол: Ляпорт, 45+2

Перемога над Евертоном виводила б Манчестер Сіті на перше місце АПЛ. Зараз кожне очко дуже важливе для Пепа Гвардіоли в чемпіонських перегонах з Ліверпулем, тому каталонець виставив на Гудісоні майже оптимальний склад. Олександр Зінченко вперше за 3 матчі опинився в заявці, а його місце на лівому фланзі оборони знову отримав Ляпорт. А от Марку Сілва залишив лідерів "ірисок" Рішарлісона та Сігурдссона в запасі.

Евертон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

Манчестер Сіті з перших хвилин заволодів ініціативою. Евертон час від часу вмикав високий пресинг, але в основному гра йшла на половині поля господарів. Статистика володіння м'ячем доходила до 73%-27% на користь "містян". Перші моменти вони створили після кутових. На 3-й хвилині м'яч знайшов за межами штрафного майданчика Сане, але Лерой гостро пробив повз ворота. Другий шанс змарнував Емерік Ляпорт, який невлучно замкнув головою хорошу подачу з корнера.

Гострішим був лівий фланг Манчестер Сіті, де "ірискам" не вдавалося стримати Сане. Німецький вінгер відмінно взаємодіяв з Давідом Сілвою та постійно шукав дірки в оборонних порядках суперника. Один з його рейдів до лінії воріт завершився ударом у поперечину від Серхіо Агуеро.

У середині тайму Евертон перевів гру в центр поля і на деякий час навіть притиснув гостей у їхніх володіннях. До ударів у площину справа не дійшла, але у штрафному майданчику Сіті внаслідок дій мерсисайдців виникала пожежа. Бернард опинився на ударній позиції, однак не зумів вдало замкнути навіс Тео Волкотта.

Згодом Манчестер Сіті знову перейшов в активну фазу атаки та почав загострювати – головним чином зусиллями Лероя Сане та Давіда Сілви. Захист Евертона не завжди встиг за акуратними закиданнями у штрафний майданчик, моменти в гостей виникали. Забити ж підопічним Гвардіоли допоміг стандарт – головна їхня зброя у сьогоднішній грі. Давід Сілва відмінно навісив зі штрафного, а Емерік Ляпорт головою переправив м'яч у сітку. 0:1 на користь фаворита після першого тайму.