Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календар

Чемпіонські перегони АПЛ-2018/19 – розкішне явище. У цьому сезоні дві феноменальні команди претендують на титул, а третя також дивом тримається в групі лідерів.

Ліверпуль Юргена Клоппа нарешті готовий виграти англійську Прем'єр-лігу. Надійний Вірджил ван Дейк в центрі оборони та Аліссон у воротах замість Каріуса – ті елементи, які повинні зробити мерсисайдську команду чемпіонською.

До Нового року Ліверпуль йшов дуже впевнено по дистанції – взагалі не програвав, а очки губив тільки на виїзді проти грандів. Ще й Манчестер Сіті у грудні спіткнувся трьома невдачами. З січня ситуація дещо зіпсувалася: поразка прямому конкуренту та дві нічиї проти середняків Лестера та Вест Хема. Колектив Юргена Клоппа почав втрачати перемоги, ведучи в рахунку, чого раніше в сезоні не траплялося.

Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом: стандарти – панацея від Клоппа, криза атаки мерсисайдців та жахливий арбітраж

Манчестер Сіті вже на відстані 3 очок від лідера – сьогоднішня перемога над Евертоном виведе "містян" на перше місце в турнірній таблиці завдяки кращій різниці забитих-пропущених (+46 проти +41 у Ліверпуля), хоча ще в суботу вони були третіми.

Пеп Гвардіола вже готовий рахувати голи: "Погоджуюся, що долю чемпіонства АПЛ може вирішити різниця м'ячів. Але ми не кажемо футболістам, що вони мають виграти 25:0. Головне – перемога, далі – спроба зробити різницю голів, бо такий сценарій може реалізуватися".

У цій ситуації цікаво поглянути на календар останніх 13 матчів кожного з претендентів на титул.

У Манчестер Сіті багато в чому вирішальним має стати цей тиждень – два найскладніші суперники, судячи з відсотка перемог. За останні 5 сезонів "містяни" виграли в Челсі лише 36.4% матчів чемпіонату. Евертон також виступає незручним опонентом для Сіті на рівні МЮ. Після манчестерського дербі у середині березня Гвардіола матиме, як здається, дуже легкий календар – лише представники нижньої частини турнірної таблиці та Тоттенхем. Щоправда, вінрейт проти деяких команд доволі низький.

У Ліверпуля також залишилося 3 матчі з тими ж грандами. Ситуація виглядає складнішою – "червоні" останнім часом гірше грають з Челсі та Манчестер Юнайтед. До того ж зустріч з лондонцями буде пізніше, коли Мауріціо Саррі, можливо, вирішить певні ігрові проблеми, а з МЮ, який зараз на ходу, – раніше. Плюс Клоппа в тому, що на фінішній прямій чекають зручні суперники.

У Тоттенхема і очок менше (-5 від Ліверпуля, -2 від Сіті), і календар важчий (4 матчі з грандами), і вінрейт проти опонентів гірший. Лідери атаки Харрі Кейн і Деле Аллі травмовані та не допоможуть "шпорам" на важливому відрізку з дербі проти Челсі та Арсенала.

Однак Тоттенхем продовжує дихати лідерам у спину всупереч прогнозам. Результати команди вже мали б погіршитися, але Маурісіо Почеттіно якимось дивом вириває перемоги. У суботу лондонці навіть вистрибнули на друге місце. Попри всю логіку та статистику, їх не можна викидати з чемпіонських перегонів.

Графіка – The Telegraph

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець