Евертон – Манчестер Сіті: склади команд, Зінченко потрапив у запас

Манчестер Сіті зіграє з Евертоном у перенесеному матчі 27 туру АПЛ. Склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.

Матч Евертон – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Перемога в сьогоднішній грі виведе "містян" на перше місце АПЛ.

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Склади команд

Евертон: Пікфорд – Кенні, Кін, Зума, Дінь – Гомеш, Гуйє, Девіс – Волкотт, Калверт-Льюїн, Бернард.

Запасні: Стекеленбург, Сігурдссон, Тосун, Маккарті, Шнайдерлін, Коулмен, Рішарлісон.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Отаменді, Ляпорт – Фернандінью, Гюндоган – Б.Сілва, Д.Сілва, Сане – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Стерлінг, де Брюйне, Марез, Жезус, Зінченко.