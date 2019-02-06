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Евертон – Манчестер Сіті: склади команд, Зінченко потрапив у запас

20:50 493 Читать на русском
Евертон – Манчестер Сіті: склади команд, Зінченко потрапив у запас
Евертон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

Манчестер Сіті зіграє з Евертоном у перенесеному матчі 27 туру АПЛ. Склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.

Матч Евертон – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Перемога в сьогоднішній грі виведе "містян" на перше місце АПЛ.

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Склади команд

Евертон: Пікфорд – Кенні, Кін, Зума, Дінь – Гомеш, Гуйє, Девіс – Волкотт, Калверт-Льюїн, Бернард.

Запасні: Стекеленбург, Сігурдссон, Тосун, Маккарті, Шнайдерлін, Коулмен, Рішарлісон.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Отаменді, Ляпорт – Фернандінью, Гюндоган – Б.Сілва, Д.Сілва, Сане – Агуеро.

Запасні: Муріч, Даніло, Стерлінг, де Брюйне, Марез, Жезус, Зінченко.

Англія27 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Манчестер Сіті: Середа 06 лютого 2019

Евертон
до матчу
21
хв
Манчестер Сіті
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Теги
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