Зінченко проти Бертона: погані оцінки англійських ЗМІ, причини блідої гри та повернення після травми конкурента

Олександр Зінченко провів черговий матч в Кубку ліги за Манчестер Сіті. Команда мінімально перемогла Бертон (1:0), але українець не показав чудового футболу. Критика англійських видань та вболівальників – у нашому матеріалі.

"Містяни" впевнено виграли перший півфінальний поєдинок проти Бертона (9:0), тому матч-відповідь турнірного значення не мав. Пеп Гвардіола виставив наймолодший склад Манчестер Сіті за останні 10 років. На фоні недосвідчених центрбеків Сандлера та Гарсії Зінченко мав виглядати ледь не лідером оборони – Олександр з перших хвилин зайняв звичну позицію лівого фулбека.

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Як виявилося, "лідерство" залишилося в теорії та проявлялося лише в періодичних підказках партнерам щодо вибору позиції чи напрямку передач. Українець не виділявся зрілістю та впевненістю, сам частіше за них втрачав позицію і приймав помилкові рішення. На відміну від першого поєдинку проти Бертона, коли він забив дебютний гол, вчорашні 67 хвилин занести собі в актив Зінченко не може.

Гру Олександра в атаці та захисті зажди треба розглядати окремо. Спершу слабка сторона. Оборонні показники з урахуванням того, що суперник більше уваги приділяв власним воротам, виглядають нормально: 3 відбори, 2 вибивання, 1 перехоплення, 2 блоки. Але тут потрібно розуміти – Бертон основну гостроту створив через його фланг.

Зінченко програв протистояння правому вінгеру господарів Маркусу Харнессу, створивши момент на свої володіння, згодом дав пробити іншому опоненту. Нічого катастрофічного, але проти команди з третього дивізіону чекали впевненішої гри в обороні.

Українець отримав нормальні бали від статистичних порталів. SofaScore – 7.2, WhoScored – 7. В обох випадках на фоні команди це виглядає нижче середнього.

Тепер про сильну сторону, яка цього разу не розкрилася. Станом на 67-му хвилину (коли його замінили) Зінченко традиційно був серед лідерів команди за кількістю передач і дотиків до м'яча, але загострення від нього не йшло. 3 точні дальні передачі, 1 вдалий крос у штрафний майданчик, навіть точність передач нижча середньої по сезону (87%).

Звичайно, потрібно робити поправку на те, що українця оточували не топ-партнери. З центра поля зв'язок з командою забезпечували не Сілва чи Гюндоган, а Делф. Олександр мінявся з Фабіаном позиціями, але обидва провели дуже невиразний матч. По флангу ширину давали не Стерлінг чи Сане, а дебютант Поведа, якого Зінченко мав підтримувати з глибини. В обороні страхував не Ляпорт, а Гарсія, що не давало змоги активно йти вперед.

Унікальний випадок – на полі Бертона Зінченко більшість часу провів на власній половині.

Зазвичай теплова карта Олександра виглядає так:

Вчора вона мала зовсім інший вигляд:

Зінченко мало уваги приділяв атаці. Дуже схоже, що це була тренерська установка, зважаючи на досвід (його відсутність) партнерів. Все помножилося на примітивні дії Делфа і вилилося в блідий перфоманс українця.

Заміна на 67-й хвилині – це не реація тренерського штабу на погану гру, а просто можливість для Бенжамена Менді відчути ігровий ритм після 2-місячного перебування в лазареті. Тепер француз в бою і ігровий час Олександра в Сіті знову скоротиться. Нарешті час для трансферу? До речі, завдяки затримці однієї із замін Гвардіоли Зінченко на 3 хвилини отримав шанс пограти на рідній позиції в центрі поля.

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Оцінки англійських ЗМІ

Журналісти в контексті Зінченка забули про компліменти. Найгірше гравця збірної України оцінили Daily Mail і ESPN – по 5 балів, що в обох випадках є найнижчим балом в складі Манчестер Сіті.

"Не пристосувався до важкого поля і в кількох випадках "попався" опонентам", – пише Джонатан Сміт з ESPN. Кореспондент по Ман Сіті згадує Олександра в головних негативах матчу, констатуючи, що впевненість Зінченка на позиції лівого захисника отримала удар, а повернення після травми Менді дуже допоможе "містянам". Щоправда, сам Бенжамен після матчу з гумором написав у соцмережах: "Кондиції ще не ідеальні, але я вижив".

Респектабельні The Telegraph і Sky Sports поставили Зінченку по 6 балів – середина.

"Часто ходив вперед, а в обороні мав мало роботи. Загалом відіграв нормально. Одного разу помилився в захисті – суперник на цьому його впіймав. Міг привезти пенальті, переслідуючи гравця Бертона до власних воріт", – профільний портал City Watch визначив Олександра серед найгірших у грі (6 балів).

Та ж "шістка" прилетіла від місцевого Manchester Evening News. "Пристойно підтримував Поведу попереду, але всі тривожні слабкості в обороні знову час від часу давали про себе знати", – пише видання.

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Реакція вболівальників

Прихильники Манчестер Сіті у мережі різкіші у своїх висловлюваннях щодо гри Зінченка. Ось найбільш коректні коментарі до його виступу:

Zinchenko still getting skinned by a League One team — Matt (@MattOMaraaa) 23 січня 2019 р.

"Команда з Ліги 1 знімає скальп із Зінченка".

Delph and Zinchenko have been poor, Garcia is an old head on young shoulders! — Joe (@17Forsh) 23 січня 2019 р.

"Делф і Зінченко зіграли вбого".

Zinchenko cant fucking defend — Ryan (@FavelaFlair) 23 січня 2019 р.

"Зінченко не вміє захищатися".

I’m not convinced Zinchenko & Delph would even get in the Burton team! #BURTMC — Paul Rutherford (@Rutherford_Paul) 23 січня 2019 р.

"Я не впевнений, що Зінченко та Делф попадуть навіть у команду Бертона".

What is it going to take for Zinchenko to play in his actual position — Matt (@matt_kindon) 23 січня 2019 р.

"Що має трапитися, щоб Зінченко зіграв на рідній позиції?"