Тібо Куртуа перед кубковим матчем проти Ельче прихворів, не встигнувши відновитись, тож для Андрія Луніна з'явився новий шанс заявити про себе. Українець вийшов у стартовому складі Реала вдруге за сезон і втретє в офіційних поєдинках за "вершкових" взагалі. Крім нього, в основі з'явилися Йовіч, Камавінга та Марсело.

Мадридці одразу зі стартовим свистком захопили контроль над м'ячем, але він практично нічого не дав команді. У першому таймі "бланкос" створили лишень кілька небезпечних прострілів та негострих ударів, а на взяття воріт претендував тільки постріл Вінісіуса з лівого краю штрафного – вийшло неточно. Ельче ж змарнував дві фантастичні гольові нагоди.

Так, на 10-й хвилині Гумбау запустив діагональ з центру поля на правий фланг, а Марсело не зміг її перехопити. Як наслідок, Хосан отримав сферу в карному майданчику й прострілив з гострого кута під удар Карільйо – Лунін дещо вийшов з воріт, тож Гвідо замикав з метру в порожні. І не забив! М'яч якимось дивом влучив у поперечку. На 26-й же хвилині відзначитись Карільйо завадив наш голкіпер – Гвідо завдав удар головою з близької відстані після навісу від Мохіки, однак Лунін парирував!

Кращих моментів у першому таймі не було. На перерву команди відправились за нулів на табло, але відпочинок ніяк не допоміг Реалу. Підопічні Карло Анчелотті все так же контролювали гру без створення цікавих моментів – у перші 30 хвилин можна пригадати тільки сильний постріл Марсело з відскоку з-за меж карного майданчика. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Ельче, своєю чергою, намагалося контратакувати, але дійти до воріт Луніна господарям не вдавалося.

В останній 15-хвилинці "бланкос" дещо додали в активності біля чужих воріт, чому неабияк сприяв вихід Модріча, Каземіро та Іско. Реал нарешті почав створювати якісні моменти: на 77-й хвилині Каземіро бахнув із середньої дистанції в правий нижній кут (Вернер парирував), на 78-й Гонсалес в останню мить вибив простріл Вінісіуса вздовж воротарського, а на 82-й Марсело прийняв поперечний пас від Родріго й п'яткою запустив проникну передачу на лівий край штрафного – Вінісіус звідти пробив низом, але Вернер спокійно спіймав м'яч.

Кращих нагод відкрити рахунок в основний час команди не створили, тож поєдинок перейшов у овертайм. Карло Анчелотті випустив Азара й Себальйоса, однак тотальний контроль над матчем несподівано вислизнув з рук і ніг мадридців. Так, вони провели кілька цікавих атак із вриванням в карний майданчик – втім, із гострих епізодів можна згадати тільки постріл Каземіро на 97-й хвилині повз дальню стійку.

Одна з них завершилась штрафним у метрах 20-ти від воріт Луніна. Гумбау пробив з нього сильно, але практично по центру – Лунін парирував. На 102-й же хвилині Фідель розігнав "контру" господарів, виконавши розрізний пас під вихід Моренте віч-на-віч. Марсело збив Тете, отримавши червону картку за фол останньої надії, а Ельче заробив небезпечний стандарт. Верду вистрілив з нього у стінку, а потім завдав удар з відскоку – м'яч же, зачепивши ногу Себальйоса, пішов у протихід Луніну, влетівши у сітку. 1:0!

Перший овертайм завершився саме з цим рахунком, однак щастя Ельче тривало недовго. Всього через дві хвилини після міні-перерви Реал відновив статус-кво: Каземіро увійшов на лівий край карного майданчика й покотив під удар Себальйосу, а Іско, уникнувши офсайду, підправив доволі кривий постріл Дані у протилежний кут – 1:1!

Не можна сказати, що цей гол вивів господарів з рівноваги. Мадридці після забитого м'яча нічого не створювали, однак на 116-й хвилині взнаки далася різниця в класі. Алаба з флангу запустив передачу за спини захисникам на хід Азару, а голкіпер Ельче – Вернер – несподівано вийшов далеко з воріт аж на фланг. Еден спокійно скористався цим подарунком, обігравши Акселя й пробивши у порожні. 1:2!

На останніх секундах Ельче забив у відповідь внаслідок діагоналі з глибини на дальню стійку. Фідель з мінімальної відстані вистрілив у ближній кут, прошивши Луніна, але гол не зарахували – рефері ще до свистка зафіксував фол проти Васкеса. У підсумку, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Реала.